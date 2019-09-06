الرئيس مون يجري اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان آل سعود" أعرب فيها عن استعداد كوريا للمشاركة في إعادة إعمار منشآت النفط السعودية التي تعرضت مؤخرا لهجوم بطائرات مسيرة.وقالت "كو مين جونغ" الناطقة باسم الرئاسة الكورية، إن هذا الاتصال جرى بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء واستغرق 25 دقيقة.وأشار مون في المكالمة إلى أن كوريا تستورد ثلاثين بالمائة من احتياجاتها النفطية وتمنى إعادة إعمار المنشآت التي تعرضت للهجوم في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن كوريا ستكون سعيدة بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار عند الضرورة.وردا على هذه التصريحات قال ولي العهد السعودي إن الهجوم الإرهابي خفض كمية إنتاج النفط السعودية بنسبة 50 % لكن حكومة الرياض تعمل بشكل سريع على إعادة الإعمار مستخدمة مخزوناتها النفطية وعلى عودة الإنتاج إلى مستوى مائة بالمائة في غضون 10 أيام .كما قال الرئيس مون إن الهجوم على مرافق النفط السعودية يشكل تهديدا للأمن في جميع أنحاء العالم بما فيها كوريا مما يستوجب ردا حاسما من المجتمع الدولي وصرح بأن سيول تؤيد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى القضاء على الإرهاب وضرورة عدم تكرار مثل هذا الهجوم الذي يهدد أمن الطاقة الدولية.وأعرب الرئيس الكوري عن تعازيه لولي العهد والشعب السعودي.ومن جانبه، عبر ولي العهد السعودي عن شكره للرئيس الكوري لتنديده بالهجوم وأكد على أهمية دور المجتمع الدولي في هذا الإطار مشيرا إلى ضرورة تصدي المجتمع الكوري لهذا الحادث لمنع تكراره.كما طلب ولي العهد السعودي المساعدة في التصدي المشترك من خلال التعاون مع الدول الحليفة وبناء نظام للدفاع الجوي لمنع حدوث مثل هذا الهجوم مرة أخرى.