72.3 % نسبة الأسر المكونة من شخص أو شخصين في عام 2047

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يتوقع أن تمثل الأسر المكونة من شخص أو شخصين ثلاثة أرباع إجمالي الأسر الكورية بحلول عام 2047.كما يتوقع أن يرتفع عدد المسنين الذين يعيشون بمفردهم إلى ثلاثة أضعاف في مقابل انخفاض عدد الأسر المكونة من أولاد إلى نصف مستواه الحالي.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء بعنوان "تقديرات الأسر المستقبلية : عامي 2017 و2047".وطبقا للتقرير مثلت الأسر المكونة من شخص واحد عام 2017 نسبة 28.5 % أما الأسر المكونة من شخصين فمثلت نسبة 26.7 %، و الأسر المكونة من 3 أشخاص نسبة 21.3 %، والأسر المكونة من 4 أشخاص نسبة 17.7 % . ولكن في عام 2047 أي بعد مرور 30 عاما، ستمثل الأسر المكونة من شخص واحد نسبة 37.3 %، والأسر المكونة من شخصين نسبة 35 % بينما ستمثل الأسر المكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص على التوالي نسبتي 19.3 % ، و7 % .ونتيجة لذلك فإن نسبة مجموع الأسر المكونة من شخص واحد أوشخصين بلغت 55.2 % وسط توقعات بارتفاع نسبتها لتصل إلى 72.3 % في عام 20147.وبالنسبة للأسر المكونة من شخص لا يقل عن أعمارهم عن 65 عاما بلغ عددها مليونا و347 ألف أسرة في عام 2017 ولكن من المتوقع أن يزداد عددها بثلاثة أضعاف، ليبلغ 4 ملايين و51 ألف أسرة في عام 2047.