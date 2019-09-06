سيول تقوم بتعزيز التعاون النووي مع الرياض

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تعمل الحكومة الكورية على تعزيز التعاون مع السعودية في البحث والتطوير في مجال الطاقة الذرية.وشاركت وزارة العلوم والتقنية والمعلومات والاتصالات الكورية في الاجتماع العام للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في العاصمة النمساوية "فيينا" يوم أمس الثلاثاء حيث أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال بحث وتطوير الطاقة الذرية مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية.واتفق الجانبان على إصدار الموافقة والشهادات الخاصة بالتصميم المعياري للمفاعلات النووية الصغيرة "سمارت" في المستقبل.كما اتفقا أيضا على تطوير الجيل القادم من مفاعلات سمارت والمتميز بزيادة المواصفات الاقتصادية الآمنة والمرنة في التشغيل وتعزيز التعاون التقني في بناء مفاعلات سمارت وتسويقها.وسبق للوزارة الكورية أن عقدت مباحثات مع المدينة السعودية لمناقشة سبل التعاون في بناء مفاعلات سمارت.