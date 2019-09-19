الشرطة تحدد هوية مرتكب سلسلة جرائم هواسونغ

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تم تحديد هوية رجل في الخمسينات من عمره باعتباره المشتبه به الرئيسي، في سلسلة جرائم القتل التي وقعت في "هواسونغ" وظلت دون حل لمدة 33 عامًا.وقالت وكالة الشرطة في منطقة جنوب مقاطعة "كيونغي" إنها تعرفت على المشتبه به، بعد أن وجدت مصلحة الطب الشرعي الوطني أن الحمض النووي الذي تم جمعه من ملابس داخلية إحدى الضحايا متطابق مع حمضه النووي.وتعد الضحية واحدة من 10 نساء تعرضن للاغتصاب والقتل على يد القاتل المتسلسل في المناطق الريفية من مدينة "هواسونغ" بين عامي 1986 و1991. وتحقق الشرطة الآن فيما إذا كان المشتبه به مسؤولا عن جميع جرائم القتل.ووفقًا للقانون الجنائي آنذاك، فقد سقطت بالتقادم آخر جرائمه في عام 2006. لكن الشرطة قالت إن الرجل يقضي حاليًا عقوبة السجن في اتهام بالاغتصاب والقتل.وقد كانت تلك الجرائم مصدر إلهام لفيلم "ذكريات القتل" لعام 2003، من إخراج "بونغ جون هو".