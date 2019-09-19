ترامب يعين مستشارًا جديدًا للأمن القومي

Photo : YONHAP News

عين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الأربعاء المبعوث الخاص لمفاوضات الرهائن "روبرت أوبراين" كمستشار جديد للأمن القومي.وأعلن "ترامب" في صفحته على موقع تويتر عن تعيين "أوبراين"، قائلًا إنه مسرور بتعيين المبعوث الرئاسي الخاص "الناجح جدًا" في شؤون الرهائن في وزارة الخارجية، في منصب المستشار الجديد للأمن القومي.وأضاف "ترامب" إنه فكر طويلا وشاقا في هذا الاختيار الجديد، وأكد أنه سيقوم بعمله على أكمل وجه.ويأتي هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلًا عن أسبوع من إقالة مستشار الأمن القومي السابق "جون بولتون"، بسبب "خلافات قوية" بشأن السياسات الخارجية مع دول مثل كوريا الشمالية.وقد شغل "أوبراين" منصب المبعوث الخاص للرئيس "ترامب" في مفاوضات الرهائن الأمريكيين في الخارج.ومن المعروف أن مستشار الأمن القومي الجديد يحظى بدعم قوي من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، فمن الممكن أن يعزز صوت "بومبيو" في قرارات السياسات الخارجية للإدارة.