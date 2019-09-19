واشنطن تشارك بنشاط في حل الخلاف بين سيول وطوكيو

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صرح مسؤول أمريكي كبير أمس الأربعاء بأن الولايات المتحدة "تشارك بنشاط" في الجهود الرامية إلى حل الخلاف التجاري والتاريخي الحالي بين سيول وطوكيو.وجاء تصريح "ديفيد ستيلويل"، مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ردًا على اتهام للولايات المتحدة بأنها لا تلعب دورًا فعالًا للمساعدة في حل النزاعات بين حليفيها الرئيسيين في شمال شرق آسيا.وقال "ستيلويل" إن الولايات المتحدة منخرطة بالفعل في حل النزاع، موضحًا أن عدم ظهور هذا النشاط علنًا لا يعني عدم وجوده.وأضاف أنه أمضى وقتًا "طويلًا" في هذه القضية خلال الشهرين والنصف التي تولى فيها منصبه. وقال إنه في اجتماعه مع نظرائه في "بانكوك" الشهر الماضي شجَّع الطرفين على التوقف مؤقتًا والبحث عن حلول بدلًا من مواصلة الإعراب عن مخاوفهم.ثم أكد المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستواصل العمل وتحث سيول وطوكيو على البحث عن حلول إيجابية، مؤكدًا على أهمية التحالف الثلاثي.