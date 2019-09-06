المبعوث الكوري النووي يزور الولايات المتحدة لعقد محادثات مع نظيره الأمريكي

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من المقرر أن يغادر "لي دو هون"، كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية، إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي قبل استئناف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.ووفقًا لوزارة الخارجية أمس الأربعاء، فسوف يلتقي "لي" مع الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيغون" غدًا الجمعة، لمناقشة كيفية إحراز تقدم ملموس في جهود نزع السلاح النووي الكامل، وإقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية.وخلال محادثاتهما، من المتوقع أن يناقش "لي" و"بيغون" منهج واستراتيجية المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي من المحتمل أن تُستأنف هذا الشهر.وسوف يبقى المبعوث النووي في واشنطن حتى يوم السبت للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين آخرين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى خبراء من مراكز الفكر والرأي المحلية.ثم سيتوجه "لي" إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سيحضرها "بيغون" والرئيس "مون جيه إين" أيضًا.