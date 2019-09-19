اليابان والولايات المتحدة تجريان مناورات لصواريخ أرض بحر في كوماموتو

Photo : YONHAP News

أجرت الولايات المتحدة واليابان مناورة عسكرية مشتركة تحاكي هجومًا على سفينة معادية في جزيرة "كيوشو" في غرب اليابان.ووفقًا للصحف اليابانية، فقد شن الجيش الأمريكي وقوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية هجوم المحاكاة في أحد مواقع التدريب في محافظة "كوماموتو" أول أمس الثلاثاء.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها القوات البرية الأمريكية واليابانية بتدريبات مشتركة تشمل صواريخ أرض بحر في اليابان، بعد المناورة المماثلة التي أجريت في الولايات المتحدة العام الماضي.وقد تمت تعبئة نظام الصواريخ المدفعية الأمريكية عالية الحركة إلى جانب النوع 12 الياباني من صواريخ أرض بحر.وقالت الصحف اليابانية إن التدريبات تهدف إلى ردع الصين، حيث إن السفن البحرية الصينية تمر باستمرار في المياه بين "أوكيناوا" وجزيرة "مياكو".