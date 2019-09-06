رفع الحظر المؤقت بنقل الخنازير الناجم عن مرض حمى الخنازير الأفريقية

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تم رفع الأمر القاضي بالحظر المؤقت لنقل الخنازير بعد أن تم فرضه في وقت سابق في جميع أرجاء البلاد عقب اكتشاف حالة إصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية في منطقة "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي".وصرحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية بأنها قامت في السادسة والنصف صباحا من اليوم الخميس برفع الحظر المؤقت الذي ظل ساريا على مدار 48 ساعة على مرافق تربية الخنازير.ونتيجة لذلك أصبح من الممكن دخول الناس والعربات إلى المرافق ذات الصلة، مع استمرار حظر إخراج الخنازير من المناطق المصابة إلى مناطق أخرى .كما يتواصل حظر إخراج الخنازير من مقاطعة "كيونغ كي" ومدينة "إينتشون" إلى مناطق أخرى حتى الساعة الثانية عشرة من نهار الرابع والعشرين من هذا الشهر بينما يحظر إخراجها من مناطق الإدارة المكثفة إلى مناطق أخرى حتى الساعة الثانية عشرة من نهار الثامن من الشهر القادم.وتشمل مناطق الإدارة المكثفة ست مدن ومناطق، بما فيها منطقتا "باجو" و"يون تشون" في مقاطعة "كيونغ كي" واللتان شهدتا حالات إصابة بالمرض. وللاشارة يتم في هذه المناطق الست تربية حوالي سبعمائة وعشرة آلاف خنزير حاليا.