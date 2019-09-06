محافظ مصرف كوريا المركزي: خفض أسعار الفائدة الأمريكية كان متوقعا

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صرح محافظ مصرف كوريا المركزي "لي جو يول" بإن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، يتطابق مع توقعات الأسواق.ونفى البنك المركزي الكوري نيته تغيير سياسته النقدية على خلفية قرار المجلس الأمريكي الذي حافظ على موقفه السابق من اتجاه السياسات النقدية المستقبلية مضيفا أن من شأن هذه الخطوة مساعدة الدول الأخرى على تخفيف الأعباء بشأن السياسات النقدية.كما أعرب عن اعتقاده بأن المجلس الأمريكي قد كشف عن نيته اتخاذ الخطوة المناسبة عند الضرورة من أجل الحفاظ على موجة التوسع الاقتصادي، مما يشير إلى أنه لم يغلق الباب تماما أمام خطوات مماثلة باتجاه خفض أسعار الفائدة.والجدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقط مئوية ما بين 2.00 و2.25 % إلى ما بين 1.75 و2.00 % . وقال محافظ المجلس "جيروم باول" إنه في حال تراجع الاقتصاد، فسيكون من المناسب تخفيض أسعار الفائدة من جديد مستبعدا ذلك من قائمة توقعاته.