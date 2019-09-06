وزارة الدفاع تشيد بالتوقف الشامل عن الأعمال العدائية بعد اتفاق عسكري بين الكوريتين

قدرت وزارة الدفاع بأن الكوريتين نفذتا ما تم الاتفاق عليه بينهما بشكل كاف خلال العام الماضي بعد إبرام الاتفاق العسكري في التاسع عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي مؤكدة على التوقف الشامل للأعمال العدائية العسكرية في المناطق الحدودية.
جاء ذلك في تقرير بعنوان " تنفيذ الاتفاق العسكري للكوريتين وإنجازاته" أصدرته الوزارة أمس الأربعاء أي قبل يوم على مرور عام واحد على إبرام الاتفاق.
وشرحت الوزارة أن السلطات العسكرية للكوريتين التزمتا بالاتفاق العسكري بحيث استكملتا مختلف الخطط بما فيها التوقف الشامل عن الأعمال العدائية المتبادلة ونزع الأسلحة من المنطقة منزوعة السلاح وسحب الجنود من نقاط الحراسة وإزالة الألغام في منطقة اكتشاف آثار جثث الجنود وفتح الطريق فيها بالاضافة إلى عملية البحث عن الطرق المائية المشتركة في نهر "الهان".
كما أوضحت أن الطرفين يتبادلان المعلومات الرامية إلى حظر أعمال صيد الأسماك غير الشرعية من دولة ثالثة كل صباح بواسطة شبكة الاتصالات الدولية بعد إبرام الاتفاق العسكري.