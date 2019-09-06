مفاوضات توزيع تكاليف الدفاع تقع على عاتق وزارة المالية والإستراتيجية

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اتضح أن مسؤولية المفاوضات حول توزيع تكاليف الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا ستقع لأول مرة على عاتق وزارة المالية والإستراتيجية بعد أن كانت تقع على عاتق وزارتي الخارجية والدفاع.ومن المرجح أن يتولى رئاسة الجانب الكوري في هذه المفاوضات "جونغ اون بو" نائب الرئيس السابق لمجلس المراقبة المالية، كما ستشارك وزارة المالية والإستراتيجية لأول مرة في فريق العمل الخاص بالمفاوضات .وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أشار إلى أن الطرف الأمريكي المفاوض سيضع الجانب الاقتصادي ضمن أولوياته خلال المفاوضات المرتقبة بدلا من منظورالحلفاء.ويقال إن الجانب الأمريكي يطلب من الجانب الكوري تحمل ستة تريليونات وون من تكاليف الدفاع وهي قيمة تتجاوز بخمسة أضعاف الحصة الكورية الحالية.ونتيجة لذلك ترى سيول أن المسؤولين في وزارة المالية والإستراتيجية هم الطرف الأنسب لتلك المفاوضات. ومن المتوقع أن يتم تناول مسألة توزيع تكاليف الدفاع المشترك في قمة المباحثات الكورية الأمريكية التي ستعقد في الأسبوع القادم في نيويورك.