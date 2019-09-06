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من المتوقع أن يقترب ما يسمى بإعصار "تابا" من شبه الجزيرة الكورية بعد أن تشكل في جنوب جزيرة "أوكيناوا" باليابان.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن هذا الإعصار ينتقل حاليا بسرعة 16 كيلومترا في الساعة علما بأنه الإعصار السابع عشر الذي تشكل هذا العام.وإذا وصل الإعصار إلى شبه الجزيرة الكورية بالفعل، قسيتم تسجيله على اعتباره الإعصار السادس من نوعه الذي يؤثر على البلاد خلال هذا العام.ورجحت الهيئة الكورية اقتراب الإعصار "تابا" من كوريا مع إحتمال أن يطرأ تغيير كبير يتعلق بالمسار الذي سيتخذه إما عبر جزر "كيوشو" اليابانية أوالمضيق الكوري أو وصوله بالفعل إلى شبه الجزيرة الورية .