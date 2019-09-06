نسبة تأييد الرئيس مون تصل إلى أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة

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انخفضت نسبة المؤيدين لحكومة الرئيس "مون جيه إين" إلى حدود أربعين بالمائة لتسجل أدنى مستوياتها منذ توليه السلطة.وأجرت شركة "ريالمتر" مسحا على ألفين و700 من الناخبين في مختلف أرجاء البلاد خلال أيام السادس عشر والثامن عشر من هذا الشهر.وطبقا لنتيجة المسح انخفضت نسبة التأييد لإدارة الرئيس "مون" بخصوص الشؤون الوطنية بمقدار 3.4 نقطة مئوية بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، لتبلغ 43.8 بالمائة وهي أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة.وارتفعت نسبة التقدير السلبي بمقدار 3 نقطة مئوية وبلغت نسبة 53 بالمائة، لتسجل النسبة الأعلى بعد توليه السلطة.وبذلك اتسعت نسبة الفارق بين التقديرات الإيجابية والسلبية لتبلغ 9.2 نقطة مئوية.وأرجعت الشركة السبب في انخفاض نسبة المؤيدين للرئيس "مون" إلى نشر مضامين تحقيق النيابة العامة مع أسرة وزير العدل "تشوكوك" بواسطة الصحافة بصورة منتظمة.