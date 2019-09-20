المبعوث النووي الكوري الجنوبي: استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ قريبا

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قال كبير المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية أمس الخميس إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تستأنفان المحادثات على مستوى العمل بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية "قريبًا" على حد قوله.جاء هذا التصريح لدى وصول "لي دو هون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون"، الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية.وقال "لي" إن واشنطن وبيونغ يانغ ظلتا على اتصال دائم، مضيفًا أن قناة نيويورك مفتوحة دائمًا، ويمكنهما التواصل متى احتاجا إلى ذلك.وتشير "قناة نيويورك" إلى البعثة الدبلوماسية لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، والتي كانت تستخدم في كثير من الأحيان بدلًا من قناة الاتصال الدبلوماسية غير الموجودة بين واشنطن وبيونغ يانغ.كما أعرب المبعوث النووي عن أمله في استئناف المفاوضات على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ هذا الشهر، وأن جلوس الجانبين لإجراء المحادثات أمر شديد الأهمية.وأشار إلى أن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر.ومن المقرر أن يلتقي "لي" مع "بيغون" ومسؤولين أمريكيين آخرين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، قبل سفره إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة غدًا السبت.