الأحزاب تتفق على إجراء التفتيش البرلماني في 2 أكتوبر

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اتفقت الأحزاب السياسية على جدول زمني دوري للبرلمان.وأخبرت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب المعارضة الرئيسي "نا كيونغ وون" في تصريحات لشبكة "كي بي إس" أنها توصلت إلى اتفاق مع نظرائها في الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة أمس الخميس.وقالت "نا" إن الأحزاب السياسية اتفقت على إجراء التفتيش البرلماني على المكاتب الحكومية بين 2 و21 أكتوبر، قبل عقد الكلمات البرلمانية لقادة الأحزاب في 28 أكتوبر.لكن الأحزاب قد فشلت في الاتفاق على إجراء التحقيق البرلماني في المزاعم المحيطة بوزير العدل "تشو كوك" وعائلته، بسبب معارضة الحزب الحاكم.