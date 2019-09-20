الولايات المتحدة تصف كوريا الجنوبية بدولة تمارس الصيد غير المشروع

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اتخذت الولايات المتحدة أمس الخميس قرارًا أوليًّا بإدراج كوريا الجنوبية ضمن الدول التي تشارك في "الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم".وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على موقعها الرسمي إن كوريا الجنوبية "أخفقت" في تطبيق العقوبات الكافية لردع سفنها عن المشاركة في أنشطة صيد الأسماك، التي تنتهك تدابير الحفظ والإدارة، التي اعتمدتها اتفاقية الحفاظ على الموارد الحية البحرية في القارة القطبية الجنوبية.وفي تقريرها الذي يقدم مرة كل عامين إلى الكونغرس الأمريكي، قالت الإدارة الوطنية إن كوريا الجنوبية ملتزمة بتعديل قانونها الداخلي لضمان وجود آليات مناسبة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الحالات المستقبلية.وتأتي هذه الخطوة بعد أن امتنع زورقان كوريان عن الامتثال للوائح ذات الصلة، أثناء عملهما بالقرب من القارة القطبية الجنوبية في ديسمبر 2017.وذكرت وزارة المحيطات ومصايد الأسماك في كوريا الجنوبية أن القرار الأولي لن يكون له تأثير مباشر على صناعة الصيد المحلية في الوقت الحالي، ولكن إذا تم تأكيد القرار فسوف تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تصنيف كوريا الجنوبية أوليًّا كدولة تمارس الصيد غير القانوني غير المعلن وغير المنظم، بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا مماثلًا في عام 2013، وهو القرار الذي تم رفعه في نهاية المطاف في عام 2015.