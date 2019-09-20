كوريا الشمالية تنتقد دعوة آبي لعقد قمة غير مشروطة

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رفضت كوريا الشمالية طلب رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" لعقد قمة "غير مشروطة" مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، فقد نقل "سونغ إيل هو"، سفير كوريا الشمالية لتطبيع العلاقات مع اليابان، استياء النظام من دعوة "آبي" خلال اجتماع عقد أمس في بيونغ يانغ مع وفد مدني من اليابان.وأوردت قول "سونغ" إن طوكيو تعزف على وتر واحد بدعوتها إلى قمة لمناقشة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية واختطاف المواطنين اليابانيين في الشمال.وانتقد المسؤول الكوري الشمالي سياسات التعليم التمييزية التي تتبعها الحكومة اليابانية تجاه المواطنين من أصل كوري، وحذر من أن العلاقات الثنائية لن تتقدم إلى الأمام حتى تتراجع طوكيو عن مثل هذه الإجراءات.