نائب رئيس مكتب الأمن القومي يلتقي مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

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صرح نائب رئيس مكتب الأمن القومي بكوريا الجنوبية أمس الخميس أنه اجتمع مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لبحث التحالف بين البلدين والاستراتيجيات المتبعة في شمال شرق آسيا.ونشر "كيم هيون تشونغ"، أحد كبار المساعدين الرئاسيين، صورة له على صفحته في موقع تويتر وهو يصافح قائد القوات الأمريكية في كوريا "روبرت أبرامز".وفي الاجتماع على مائدة الإفطار، ناقش "كيم" و"أبرامز" الوضع في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي.ويأتي الاجتماع وسط التكهنات بوجود احتكاكات بين الحليفين في أعقاب قرار سيول بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان الشهر الماضي.وقد ذكرت بعض وسائل الإعلام أن خطوة سيول أثارت سخطًا وقلقًا بين السلطات الدبلوماسية الأمريكية بشأن "كيم" وغيره من صناع السياسات الخارجية الأمنية والسياسية لكوريا الجنوبية.