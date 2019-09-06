خلاف بين الأحزاب السياسية حول إجراء تحقيق برلماني ضد وزير العدل

Photo : YONHAP News

انتقد الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية دعوة المعسكر المعارض إلى إجراء تحقيق برلماني في المزاعم المحيطة بوزير العدل "تشو كوك" وعائلته.وقد طالب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب "بارون ميريه" المحافظ يوم الأربعاء الماضي بتعاون الحزب الديمقراطي الحاكم في التحقيق البرلماني، واتهموا المعسكر الحاكم بالتسبب في مأزق سياسي لدفاعه عن "تشو"..ومع ذلك، رفض زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "لي إن يونغ" أمس الخميس الطلب، قائلًا إن المزاعم المثارة ضد وزير العدل لا تستحق التحقيق البرلمانيوانتقد الحزب الحاكم المعسكر المعارض لانشغاله بالمشاحنات السياسية، وحث المعارضة على التعاون بشأن وضع التشريعات التي تؤدي إلى تحسين حياة المواطنين خلال الجلسة البرلمانية العادية لهذا الشهر.ومع ذلك، فقد ألمح حزب كوريا الحرة إلى اتخاذه لخطوة محتملة لإصدار أمر قضائي بإيقاف "تشو" من عمله الرسمي.