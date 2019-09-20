منظمة التعاون الاقتصادي تخفض التوقعات الاقتصادية لكوريا إلى 2.1% لعام 2019

Photo : KBS News

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مرة أخرى توقعاتها للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية لعام 2019.وفي تقرير صدر أمس الخميس، توقعت المنظمة أن تحقق كوريا وهي رابع أكبر اقتصاد في آسيا نموًّا بمقدار 2.1% لهذا العام، لتخفض بذلك توقعاتها بمقدار 0.3% من تحليلها السابق قبل أربعة أشهر.وفي مايو، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو إلى 2.4%، بعد توقعها في مارس بتحقيق نمو نسبته 2.6%.وأشارت المنظمة إلى المشكلات التجارية العالمية، وتراجع الطلب من الصين، كأسباب لتقييمها الأخير.وعدلت المنظمة أيضًا توقعاتها للنمو في كوريا الجنوبية لعام 2020 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، إلى 2.3%.وخفضت المنظمة توقعاتها الاقتصادية العالمية بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2019، وبمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3% للعام المقبل.