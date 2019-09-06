محادثات قمة بين الرئيسين الكوري والأمريكي الاثنين القادم

Photo : YONHAP News

أعلن مكتب الرئاسة الكورية أمس الخميس أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" سيعقدان محادثات قمة يوم الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في نيويورك.وسيقوم الرئيس "مون" بزيارة لنيويورك تستغرق خمسة أيام لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين وحتى السادس والعشرين من سبتمبر الجاري، حيث تعد القمة المرتقبة بين الرئيسين "مون" و"ترامب" التاسعة من نوعها والأولى منذ قمتهما الأخيرة في سيول في أواخر شهر يونيو الماضي.وسيتم خلال قمة نيويورك القادمة مناقشة القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون بين البلدين لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها، بالإضافة إلى تعزيز علاقة التحالف بين سيول وواشنطن والقضايا الإقليمية الأخرى.ويسعى الرئيس الكوري "مون جيه إين" من خلال القمة مع الرئيس "ترامب" إلى التسريع في استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التي تمر حاليا بحالة من الجمود بعد انتهاء القمة الثالثة بين "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في هانوي في شهر فبراير الماضي دون التوصل إلى اتفاق.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس "مون" سيلقى خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء القادم، سيدعو فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الازدهار المشترك بين الكوريتين.كما سيلتقى الرئيس "مون" مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" في نيويورك لبحث القضايا المتعلقة بإمكانية تشكيل فريق موحد بين الكوريتين للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيفية العام القادم واستضافة مشتركة بين الكوريتين دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.وسيلتقى الرئيس "مون" أيضا مع أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" وزعماء كل من بولاندا والدنمرك وأستراليا.