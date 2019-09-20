معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين تنخفض لمستوى 40%

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أقل مستوياتها منذ تنصيبه.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري على 1000 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 40% ، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فبلغت 53% ، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت الشركة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات تأييد الرئيس "مون" إلى تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 38% ، فيما بلغت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 24%، وحزبي الإصلاح المستقبلي والعدل المعارضين الصغيرين7%، وتلاها الحزب الجمهوري ب1% وحزب السلام الديقيمراطي ب0,4%.وأعرب 54% من المشاركين في الاستطلاع عن معارضتهم تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل .ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.