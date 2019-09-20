الحصاد في كوريا الشمالية يسجل أقل مستوى له منذ خمس سنوات

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توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقريرها أمس الخميس أن يسجل حجم الحصاد في كوريا الشمالية أدنى مستوياته منذ خمس سنوات.وقالت إن كمية الأمطار في كوريا الشمالية خلال الفترة ما بين شهري أبريل ويوليو من هذا العام كانت أقل من متوسط كمية الأمطار، وهو ما تسبب في نقص في مياه الري وانخفاض في حجم محاصيل الأرز والذرة.وبهذا، تبلغ كمية الحبوب التي يتوجب على بيونغ يانغ أن تستوردها لحل مشكلة النقص الغذائي لديها مليونا و585 ألف طن هذا العام، بعد أن كان في حدود641 ألف طن في العام الماضي.وقامت منظمة الأغذية والزراعة بتصنيف الدول التي تحتاج إلى الحصول على دعم غذائي خارجي، ومنها 31 دولة أفريقية و8 دول آسيوية ودولتان في أمريكا اللاتينية.ومن بين الدول الآسوية الثمان، أفغانستان وبنغلادش والعراق وميانمار وباكستان وسوريا واليمن بالإضافة إلى كوريا الشمالية.