الباب مفتوح لتوجيه دعوة لكيم جونغ أون للمشاركة في القمة بين كوريا والآسيان

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قال "لي تيه هو" النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري إن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لمشاركة محتملة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان.وأضاف "لي" في تصريح للصحفيين أمس الخميس أن حكومة سيول لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن توجيه دعوة إلى الزعيم الكوري الشمالي للمشاركة في هذه القمة، مشيرا إلى أن الباب مازال مفتوحا لتوجيه مثل هذه الدعوة.وستعقد القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية والآسيان خلال يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر نوفمبر القادم في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.وكان الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد قال خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية يوم الثلاثين من شهر أغسطس الماضي إن مشاركة الزعيم "كيم جونغ أون" في الحدث الذي يجمع زعماء دول الآسيان العشر ستكون فرصة ذات أهمية كبيرة أمام تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا.