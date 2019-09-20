وزير المالية: على كوريا دراسة إمكانية محافظتها على مكانتها ضمن الدول النامية

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قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط الكوري "هونغ نام كي" إن الوقت حان لتجرى الحكومة دراسة حول إمكانية حفاظ كوريا الجنوبية على مكانتها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية.جاء هذا التصريح في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد الخارجي عقده "هونغ" اليوم الجمعة وأشار فيه إلى أن منظمة التجارة العالمية تناقش قضية المزايا التفضيلية التي تتمتع بها الدول النامية كواحدة من بين قضايا إصلاح المنظمة.والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تتمتع بمكانة الدولة النامية في القطاع الزراعي منذ انضمامها إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1996 حيث تتمتع منذ ذلك الحين بمزايا تفضيلية تشمل الرسوم الجمركية والدعم المالي في المجالات الزراعية.وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مؤخرا إن الدول المتقدمة اقتصاديا تستفيد من مزايا تفضيلية مستغلة وضعها كدولة نامية، ومنح الممثل التجاري الأمريكي مهلة تمتد ليوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، لإيجاد السبل الكفيلة بمنع الدول المتقدمة نسبيا بما فيها كوريا الجنوبية من التمتع بالمزايا الناجمة على الانتماء لمجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.وتوقع الوزير الكوري "هونغ" أن يتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية التخلي عن مكانة الدولة النامية في الاجتماع الذي سيعقد الشهر القادم.