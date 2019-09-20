الرئيس الكوري يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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وصل الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد محادثات قمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وسوف يلتقي "مون" مع "ترامب" في وقت مبكر من يوم الغد الثلاثاء بتوقيت سيول. وتأتي هذه المباحثات قبيل استئناف المفاوضات المتوقعة على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وخلال قمتهما التاسعة، من المنتظر أن يتبادل الرئيسان "مون" و"ترامب" وجهات النظر حول كيفية تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية. ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان أيضًا الأضرار التي قد تكون لحقت بالتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقب قرار سيول إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، الشهر الماضي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس "مون جيه إين" خطابًا رئيسيًا أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غدٍ الأربعاء، ويُنتظر أن يقدم فيه اقتراحًا بخصوص الضمانات الأمنية في التفاوض مع كوريا الشمالية. وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي تستمر خمسة أيام، سيعقد "مون" محادثات قمة أيضا مع قادة كل من بولندا والدانمارك وأستراليا، كما سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، ويشارك في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي. ومن غير المرجح أن يعقد "مون" مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، حيث لازالت النزاعات التاريخية والتجارية مستمرة بين كوريا الجنوبية واليابان.