مجلس النواب الأمريكي يحث ترامب على التوسط بين كوريا واليابان

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حث أحد كبار الأعضاء في الكونغرس الأمريكي الرئيس "دونالد ترامب" على التوسط بنشاط من أجل حل النزاع بين الدولتيْن الحليفتين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة شمال شرق آسيا، كوريا الجنوبية واليابان، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد حاليا في مدينة نيويورك.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي "إليوت إنجل" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إنه بعث برسالة إلى الرئيس "ترامب" يدعو فيها حكومة الولايات المتحدة إلى القيام بدور قيادي قوي في معالجة التوترات المتصاعدة بين كوريا الجنوبية واليابان. وشدد النائب التابع للحزب الديمقراطى فى رسالته على أهمية أن تقود الولايات المتحدة عملية الجمع بين الجانبين، مشيرا إلى أن النزاع بين سيول وطوكيو قد امتد بالفعل ليشمل قضايا تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية الأمريكية. وقال "إنجل" إنه قد حان الوقت لأن تعمل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية معًا لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية، موضحا أن مثل هذه التهديدات تتراوح بين اختبارات الصواريخ الباليستية الاستفزازية التي تقوم بها كوريا الشمالية، وحتى التعديات الصينية في بحر الصين الجنوبي، وحذر من أن النزاع المستمر بين سيول وطوكيو سيقوض المصالح المشتركة في جعل منطقة المحيط الهادئ سلمية وآمنة ومزدهرة.