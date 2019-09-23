إكتمال بيع السفينة الكورية الشمالية المحتجزة لدى الولايات المتحدة

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أفادت بعض التقارير بأن عملية بيع سفينة الشحن الكورية الشمالية التي كانت الولايات المتحدة استولت عليها في وقت سابق، قد اكتملت في أوائل هذا الشهر. ووفقا لتقرير بثه راديو صوت أمريكا أول من أمس السبت، صرح مصدر في "خدمة الحُرّاس" الأمريكية بأنهم تلقوا عروضا لشراء السفينة "وايز أونست" في الفترة من 31 يوليو إلى 9 أغسطس، وتم الانتهاء من بيعها بالفعل يوم 12 سبتمبر، لكن المصدر رفض تقديم المزيد من التفاصيل، بما في ذلك هوية المشتري أو ثمن البيع.وأوضح التقرير أنه بعد أن تصدر المحكمة موافقة نهائية على إجراءات المصادرة، من المتوقع أن يتم منح عائدات البيع إلى أسرة الطالب الجامعي "أوتو وارمبير"، الذي احتجزته كوريا الشمالية لفترة وتوفي بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه في عام 2017.وقد قدم والدا "وارمبير" مطالبة بالاستيلاء على السفينة الكورية الشمالية عند مصادرتها، حيث كان يشتبه في نقلها شحنات من الفحم الكوري الشمالي في انتهاك للعقوبات الدولية على بيونغ يانغ.