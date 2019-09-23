اكتشاف حالة إصابة أخرى من حمى الخنازير الإفريقية في مقاطعة كيونغ كي

Photo : YONHAP News

تم الإبلاغ عن حالة أخرى يُشتبه في إصابتها بحمى الخنازير الإفريقية، اليوم الاثنين، بعد تفشي المرض في شمال مقاطعة "كيونغ كي"، الأسبوع الماضي.وصرحت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية اليوم بأن الحالة المشتبه بها تم الإبلاغ عنها فى الساعة 6:40 صباحًا، من مزرعة فى منطقة "كيم بو" بمقاطعة "كيونغ كي"، والتي تقع على بعد يبلغ حوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة سيول.وأرسلت الوزارة على الفور فريقًا أوليًا للحجر الصحي إلى المزرعة لفرض حظر على نقل الماشية وحركة الأفراد والمركبات، ووضع تدابير طارئة للحجر الصحي. ويعمل المسؤولون حاليا على تطهير المزرعة في أثناء إجراء اختبارات للتأكد من وجود مرض حمى الخنازير الإفريقية.وكان قد تم الإبلاغ عن أول حالة مؤكدة من الإصابة بالمرض القاتل في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، في مدينة "باجو"، وتم الإبلاغ عن الإصابة الثانية بعد يوم واحد فقط في منطقة "يون تشون" المجاورة.ويذكر أن جميع الإصابات حتى الآن وقعت في مناطق قريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، التي أعلنت عن العثور على أول حالة إصابة بالمرض في شهر مايو الماضي.