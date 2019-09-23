سيول تتوقع انفتاحا أمريكيا في المحادثات مع كوريا الشمالية

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توقعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أن يكون السلوك الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات مع كوريا الشمالية هو الدخول في تلك المفاوضات بـ"موقف منفتح" فيما يتعلق بجميع القضايا، بما في ذلك توفير الضمانات الأمنية ورفع العقوبات.وأدلت الوزيرة "كانغ" بهذه التصريحات أمس الأحد في مؤتمر صحفى عقدته فى نيويورك عندما سُئلت عمّا إذا كان يمكن مناقشة هذه القضايا فى القمة التي ستُعقد غدا الثلاثاء بين الرئيس "مون جيه اين" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث قالت "كانغ" إن أهم شيء في الوقت الحالي هو استئناف مفاوضات نزع السلاح النووي على مستوى العمل بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وأشارت الوزيرة الكورية الجنوبية إلى أن هناك تحليلات متنوعة حول الأسباب الكامنة وراء انهيار القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي، موضحة أن سيول وواشنطن توليان اهتمامًا خاصًا لأفكار كوريا الشمالية بشأن الضمانات الأمنية.وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم التوصل خلال المفاوضات المرتقبة إلى اتفاق حول تعريف نزع السلاح النووي، شددت "كانغ" على أن أكبر مهمة في المفاوضات على مستوى العمل هي إنشاء "خريطة طريق".