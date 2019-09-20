تراجع الصادرات الكورية بنسبة 21.8% خلال العشرين يوما الأولى من سبتمبر

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بلغ حجم الصادرات الكورية 28.5 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من شهر سبتمبر الجاري، بانخفاض نسبته 21.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، طبقا لتقرير صادر اليوم الاثنين عن هيئة الجمارك الكورية.وأشار التقرير إلى أن متوسط حجم الصادرات اليومي خلال هذه الفترة بلغ مليارين و110 ملايين دولار، بانخفاض قدره 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يسجل حجم الصادرات تراجعا للشهر العاشر على التوالي في حال استمرار نسق الانخفاض في أوائل سبتمبر الجاري.وقد تم تسجيل التراجع في حجم الصادرات للشهر التاسع على التوالي منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات والصادرات للصين.وأشار التقرير أيضا إلى أن حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من سبتمبر الجاري، شهد زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالشهر الأسبق.أما حجم الواردات خلال العشرين يوما الأولى من سبتمبر فبلغ 26.9 مليار دولار بانخفاض قدره 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.