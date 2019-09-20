تراجع الصادرات الكورية بنسبة 8.6% في الربع الثاني من هذا العام

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شهدت كوريا الجنوبية تراجعا في حجم صادراتها بسبب النزاعات التجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين والركود في سوق أشباه الموصلات الدولية، محتلة بذلك المركز السادس عالميا من حيث حجم الصادرات بعد أن كانت في المركز الخامس العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية في الربع الثاني من هذا العام 138.59 مليار دولار، بانخفاض نسبته 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك ثاني أكبر نسب الانخفاض من بين دول مجموعة العشرين.وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات اندونيسيا التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الصين في صادراتها، سجل انخفاضا بنسبة 9.1% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، محتلة بذلك المركز الأول في العالم من حيث حجم انخفاض الصادرات.ومن بين الدول الأخرى التي عانت من الانخفاض في حجم الصادرات خلال الربع الثاني من هذا العام، روسيا وألمانيا واليابان وفنلاندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة.أما كندا وتركيا والمكسيك والأرجنتين وأستراليا فشهدت زيادة في حجم صادراتها.