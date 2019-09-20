معيار دولي للمحاسبة يخرج العملات الافتراضية من دائرة العملات أو المنتجات المالية

تم وضع معيار دولي للمحاسبة يفيد بأن العملات الافتراضية، منها "بيتكوين" ليست عملة أو منتجات مالية، وذلك بعد أن كانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين دول العالم بشأن طبيعة العملات الافتراضية.وبذلك أصبح من الصعب أن تحصل العملات الافتراضية على الاعتراف بأنها عملة رسمية في كوريا الجنوبية، وتم بموجبه وضع معيار للشركات لمحاسبة العملات الافتراضية، كما تم وضع معيار للحكومة أيضا لفرض رسوم ضريبية على تداول العملات الافتراضية.وطبقا لما ذكرته لجنة المعايير المحاسبية الكورية ولجنة المراقبة المالية الكورية اليوم الاثنين، خلصت لجنة التفسير للمعايير المحاسبية الدولية التابعة للجنة المعايير المحاسبية الدولية في اجتماعاتها التي عقدت في لندن في شهر يونيو الماضي إلى عدم تصنيف العملات الافتراضية كأصول مالية.وقررت لجنة التفسير تصنيف العملات الافتراضية كأصول غير ملموسة أو أصول مخزنة.وكانت دول العالم قد مرت بالكثير من الارتباك بشأن تحديد طبيعة العملات الافتراضية.والجدير بالذكر أن الحكومة الكورية كانت وما زالت تتمسك بموقفها الرافض لدخول العملات الافتراضية إلى المجال المؤسسي.