الكشف عن النص الكامل لدستور كوريا الشمالية المعدل

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كشفت كوريا الشمالية يوم السبت الماضي عن النص الكامل لدستورها المعدل الذي تم فيه رفع المكانة القانونية وتعزيز السلطة المطلقة لزعيمها "كيم جونغ أون".وكان مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قد قام بإجراء تعديل دستوري مفاجئ في اجتماعه الذي عقد يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي رفع من خلاله الزعيم "كيم" إلى مرتبة قريبة من وضع جده "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية.وينص البند الرابع بعد المئة للدستور المعدل على أن تكون لدى الزعيم الكوري الشمالي السلطة في وضع القوانين والقرارات لمجلس الشعب الأعلى ولجنة شؤون الدولة ، وتعيين واستدعاء الدبلوماسيين العاملين في الخارج.وكان رئيس مجلس الشعب الأعلى "تشيه ريونغ هيه" قد أوضح يوم التاسع والعشرين من أغسطس الماضي أن الدستور المعدل ينص على أن رئيس لجنة شؤون الدولة هو القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة في كوريا الشمالية، طبقا لإرادة كل الشعب ورغبته بالإجماع ، بالاسم والفعل.