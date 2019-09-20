النيابة العامة تداهم منزل وزير العدل ضمن التحقيق في قضايا الفساد

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قامت النيابة العامة اليوم الاثنين بمداهمة منزل وزير العدل "تشو كوك" في إطار تحقيقاتها في مزاعم فساد تخص أسرة الوزير.وأرسلت النيابة العامة محققين إلى منزل الوزير "تشو" الواقع جنوب سيول في الساعة التاسعة من صباح اليوم، لتأمين أقراص الكمبيوتر وغيرها من المواد والبيانات.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مداهمة منزل وزير عدل حالي، وهو ما يشير إلى أن النيابة العامة لديها أدلة كافية تثبت التهم الموجهة للوزير "تشو".وقد وجهت النيابة العامة لوزير "تشو" تهمة، لتدخله في تزوير تقرير حول إدارة صندوق الأسهم الخاصة التي استثمرت فيها أسرته.كما أرسلت النيابة محققين آخرين إلى جامعات "آجو" و"تشونغ بوك" و"يون سيه" الكورية، لتأمين المستندات المتعلقة بالطلبات التي تقدم بها ابن الوزير "تشو" للالتحاق بالكليات العليا للقانون في تلك الجامعات.وترى النيابة العامة أن ابن الوزير "تشو" قد قدم مستندات مزيفة، بما فيها شهادة المشاركة في التدريب المهني في مركز قانون الحقوق المدنية التابع لجامعة سيول الوطنية لتلك الجامعات.وداهمت النيابة أيضا جامعة "إهوا" للنساء لتأمين المستندات المزيفة التي قدمتها ابنة الوزير "تشو" للجامعة للالتحاق بها.ومن المتوقع أن تستدعي النيابة العامة "تشونغ كيونغ شيم" زوجة الوزير "تشو كوك" في غضون هذا الأسبوع للخضوع للتحقيقات.