وكالة كيودو : اليابان تفشل في رصد مدار صواريخ كورية شمالية

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قالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الاثنين إن الحكومة اليابانية فشلت أكثر من مرتين في رصد مدارات الصواريخ قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ شهر مايو الماضي.وأضافت الوكالة أنه لم يتم رصد مدارات بعض من تلك الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ خلال الفترة من شهر مايو وحتى سبتمبر من هذا العام، عبر الرادارات المجهزة في السفن الحربية اليابانية التي كانت تعمل في البحر الشرقي والرادارات التابعة لجيش الدفاع الجوي الياباني الواقعة فوق الأراضي اليابانية.وأشارت المصادر ذاتها إلى احتمال أن يكون قد تم رصد المدارات من قبل الجيش الكوري الجنوبي.وكان الجيش الكوري ووزارة الدفاع اليابانية قد قالا إن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية خلال تلك الفترة هي صواريخ قصيرة المدى من طراز "كي إن 23" وصواريخ من طراز جديد وقذائف صواريخ متعددة الإطلاق.ومن بين الصواريخ التي فشلت اليابان في رصد مداراتها صواريخ "كي إن 23" القادرة على ضرب الأهداف داخل الأراضي اليابانية ولديها مدارات غير منتظمة.وأكدت الوكالة اليابانية على ضرورة تعزيز التعاون مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لضمان أمن الدفاع الياباني من تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية، مشيرة إلى احتمال أن يؤثر القرار الذي اتخذته سيول بإنهاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان على الأمن الياباني.