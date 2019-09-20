الحزب المعارض الأول يعرض سياساته الاقتصادية القائمة على اقتصاد السوق الحر

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عرض حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي سياساته الاقتصادية الجديدة القائمة على اقتصاد السوق الحر التي يراها بديلة عن سياسات الحكومة الحالية المبنية على زيادة الدخل.وتهدف هذه السياسات إلى أن يكون دخل الفرد 50 ألف دولار، ودخل الأسرة السنوي 100 مليون، أي ما يعادل حوالي 84 ألف دولار حتى عام 2030.ولتحقيق هذا الغرض، سيتم انتهاج سياسات اقتصادية صديقة للشركات من خلال التخفيض في الرسوم الضريبية والقيود المفروضة عليها.وأكد رئيس الحزب المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" أن هذه السياسات القائمة على اقتصاد السوق الحر ستكون علاجا للمرض الخطير الذي يصيب حاليا الاقتصاد الكوري وفق تعبيره.ومن جانبه، قال الحزب الديمقراطي الحاكم إن السياسات الاقتصادية التي كشف عنها الحزب المعارض الرئيسي مجرد نسخة من السياسات الاقتصادية التي انتهجتها حكومتا الرئيسين السابقين، ولم تأت بشيء جديد.