مون يعقد قمته التاسعة مع ترامب

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أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن أمله في أن تعقد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قمتهما الثالثة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس "مون" خلال محادثات قمته التاسعة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الفندق الذي يقيم به في مدينة نيويورك، حيث يزور الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي بداية المحادثات، قال "مون" إنه من المتوقع أن تستأنف واشنطن وبيونغ يانغ قريبًا محادثاتهما النووية على مستوى العمل، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى انعقاد القمة الثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس "دونالد ترامب". وأضاف أنه إذا تم عقد تلك القمة، فسوف يكون ذلك إنجازا لـ"صنع حقبة" من خلق نظام جديد لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.ومن جانبه قال "ترامب" إن الناس يريدون عقد القمة الثالثة بينه وبين "كيم" لكنه لا يعرف بعد كيف ستنتهي الأمور، لكنه وصف علاقته بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأنها "جيدة". كما قال "ترامب" إن "كيم" لم ينتهك أي اتفاق معه على الرغم من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ قصيرة المدى وغيرها من القذائف.وأشار "ترامب" أيضا إلى أنه سيناقش مسألة شراء سيول لمعدات عسكرية خلال محادثاته مع الرئيس "مون"، ووصف كوريا الجنوبية بأنها أكبر مشتر للمعدات العسكرية من الولايات المتحدة.