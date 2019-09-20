رئيس الحزب المعارض السابق يرحب برفض زعيمة التكتل البرلماني الادعاءات حول ابنها

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رحب الرئيس السابق لحزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي بإنكار زعيمة التكتل البرلماني للحزب "نا كيونغ وان" للمزاعم المتعلقة بحصول ابنها على جنسية مزدوجة.وفي أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، قال زعيم حزب "كوريا الحرة" السابق "هونغ جون بيو" إنه يرحب ببيان زعيمة التكتل البرلماني الذي أوضح أن ابنها لا يحمل جوازيْن للسفر. وأشار إلى أنه إذا أدلت "نا" ببيان في وقت سابق، فقد تكون في وضع أفضل لصد الهجوم الذي شنه ضدها الحزب الديمقراطي الحاكم دون أن تشعر بالانزعاج من هذه الادعاءات. ومع ذلك، أشار "هونغ" إلى أن تصريحات "نا" التي جاءت متأخرة أفضل من عدم التوضيح على الإطلاق، وحثها على المضي قدما بقوة ودون تردد. وأضاف أن "نا" تحتاج إلى التبرئة من تلك التهم حتى تتمكن من محاربة إدارة "مون جيه إين"، حتى لو كان ذلك يعني إجراء تحقيق خاص في القضية.وكانت "نا" قد اقترحت في وقت سابق إجراء تحقيقات خاصة في تلك الاتهامات الموجهة إلى أبناء أربعة من المسؤولين، بمن فيهم هي نفسها، الرئيس " مون جيه إين" وزعيم حزب "كوريا الحرة" الحالي "هوانغ كيو آن"، ووزير العدل "تشو كوك". وتواجه "نا" اتهاما بأنها سافرت إلى الولايات المتحدة لتلد ابنها، بحيث يمكنه الحصول على جنسية مزدوجة.