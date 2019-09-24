آبيه يسعى إلى تأكيد التحالف مع ترامب بشأن كوريا الشمالية والشرق الأوسط

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قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إن اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في نيويورك هذا الأسبوع سيكون فرصة للتأكيد على التحالف بين البلدين بشأن القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والشرق الأوسط.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "آبيه" للصحفيين في مطار "هانيدا" أمس الاثنين قبيل ركوبه طائرة متجهة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بمفاوضات طوكيو التجارية الجارية مع واشنطن، قال "آبيه" إنه سيحاول التوصل إلى اتفاق مربح للجانبين على أساس البيانات المشتركة ذات الصلة التي صدرت في شهر سبتمبر الماضي.وردا على سؤال حول اجتماعه المرتقب مع الرئيس الإيراني "حسن روحاني" على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، قال "آبيه" إن مصالح اليابان مرتبطة بشكل مباشر مع تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأعرب عن أمله في إجراء محادثات صريحة وجادة مع الرئيس الإيراني.