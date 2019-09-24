انتشار حمى الخنازير الأفريقية إلى جنوب نهر هان

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انتشرت حمى الخنازير الأفريقية إلى المنطقة جنوب نهر هان، في أعقاب البلاغات الأولية عن وجود إصابات في المزارع القريبة من الحدود بين الكوريتين الأسبوع الماضي.وأصدرت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية بيانا في هذا الشأن مساء أمس الاثنين بعد أن تأكدت من وجود إصابة في مزرعة للخنازير في مدينة "كيم بو" بمقاطعة "كيونغ كي"، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة سيول. وتعد الحالة الأخيرة هي الثالثة في كوريا الجنوبية التي تم التأكد فيها من الإصابة بهذا المرض القاتل للحيوانات.وقد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة الأسبوع الماضي في مدينة "باجو" التي تقع على بعد حوالي 14 كيلومترا من مزرعة مدينة "كيم بو". وتم العثور على الحالة الثانية في اليوم التالي في منطقة "يون تشون" القريبة من "باجو". وقال مسؤولون حكوميون إنه يوجد أكثر من ثلاثة آلاف من الخنازير داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات من مزرعة "كيم بو"، كما أن هناك أكثر من 50 ألف خنزير في دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من الحالة الأخيرة.ومع التأكد من وجود إصابات بمرض حمى الخنازير الأفريقية في المزارع الثلاث في مقاطعة "كيونغ كي"، تتزايد المخاوف من احتمال انتشار المرض نحو الجنوب من الأجزاء الشمالية من المقاطعة.