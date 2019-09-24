الرئيس الكوري يناقش السلام في شبه الجزيرة الكورية مع الأمين العام للأمم المتحدة

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التقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أمس الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية، والقضايا العالمية الأخرى.وخلال المحادثات التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن امتنانه لدعم المنظمة الدولية لجهود السلام التي تبذلها حكومته، وكذلك لجهود الأمم المتحدة التي تبذلها من أجل لفت الانتباه العالمي حول قضايا شبه الجزيرة الكورية.كما أشار "مون" على وجه الخصوص إلى تبني الأمم المتحدة لقرار الهدنة الأولمبية في نوفمبر من عام 2017، والرحلة التي قام بها نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "جيفري فيلتمان" إلى كوريا الشمالية في الشهر التالي. وقال "مون" إن هذه التحركات كانت بمثابة "الخطوات الأولى" التي أدت إلى انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التاريخية لعام 2018 في مدينة "بيونغ تشانغ" الكورية الجنوبية، ووصف ذلك الحدث الرياضي بأنه كان "أولمبياد السلام".وطلب الرئيس من الأمم المتحدة مواصلة دورها في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية ترغب في زيادة مساعداتها الإنسانية لكوريا الشمالية اعتمادًا على التقدم المحتمل في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.ومن جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة مجددا على دعمه القوي لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وأشاد بجهود الرئيس "مون جيه إين" ومساهمته في هذه العملية، وتعهد بمواصلة التعاون الوثيق مع حكومة كوريا الجنوبية.