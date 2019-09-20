الإعلان عن رابع حالة إصابة مؤكدة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء العثور على رابع حالة إصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية، وهو ما أثار مخاوف من انتشار هذا المرض الحيواني شديد العدوى على مستوى البلاد.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن الحالة الجديدة تم الإبلاغ عنها بعد ظهر أمس الاثنين في مدينة "باجو" التي تقع بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، وقد أسفرت الاختبارات عن تأكيد وجود الفيروس. وتقع المزرعة، التي تربى 2300 خنزير، على بعد حوالي 7 كيلومترات من المزرعة الموجودة في مدينة " يون تشون"، والتي أبلغت عن الحالة المؤكدة الثانية من المرض الأسبوع الماضي. وتُعد الحالة الأخيرة هي الحالة الثانية المؤكدة في مدينة "باجو" وحدها، مما يرفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض إلى أربعة، تم اكتشافها جميعا في غضون أسبوع.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكدت الوزارة العثور على الحالة الثالثة في مدينة "كيم بو"، وهي الحالة الأولى التي يتم العثور عليها في منطقة جنوب نهر هان، الذي يمر عبر العاصمة سيول، مما يزيد من المخاوف من احتمال تفشي المرض على مستوى البلاد.وأصدرت وزارة الزراعة حظرا مدته 48 ساعة بمنع التحركات والنقل في مزارع الخنازير ومصانع الاعلاف والمجازر والمركبات في مقاطعة "كيونغ كى" ومدينة "إنتشون" ومقاطعة "كانغ وان" ابتداء من الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الاثنين.