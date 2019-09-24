انخفاض أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثاني على التوالي في أغسطس

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي، في شهر أغسطس الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع في الشهر الماضي 103,73 نقطة، بانخفاض نسبته 0,6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وقال التقرير إن المؤشر، الذي يعتبر المقياس الرئيسي لأسعار المستهلك في المستقبل، قد انخفض في أغسطس للشهر الثاني على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 0,3% في يوليو، وكان أول انخفاض سنوي منذ 33 شهرًا. وأرجع التقرير هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والمنتجات البترولية.وانخفض مؤشر المنتجات الزراعية، بما في ذلك منتجات مصائد الأسماك، بنسبة 8,7% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت مؤشرات الفحم والمنتجات البترولية بنسبة 9,5% على أساس سنوي بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الذاكرة الرقمية من نوع "دي رام" بنسبة 2,5% على أساس شهري في أغسطس، مسجلاً أول ارتفاع له منذ 13 شهرا.