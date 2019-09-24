سيول تطلب دعم بولندا لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات قمة مع الرئيس البولندي "أندريه دودا"، أمس الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طلب "مون" من "دودا" دعم بولندا لجهود سيول لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" في مؤتمر صحفي بأن "مون" طلب من بولندا خلال القمة العمل من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفي المقابل تعهد الرئيس البولندي "أندريه دودا" بأن تقدم بلاده الدعم المتواصل والقوي حتى يتم تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية بنجاح. ويعد هذا أول اجتماع بين الرئيسين الكوري والبولندي منذ القمة التي عقدت بينهما على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ" في أوائل العام الماضي.ووجه الرئيس "دودا" دعوة إلى الرئيس "مون" لزيارة وارسو، ومن جانبه أعرب الرئيس "مون" عن امتنانه لهذه الدعوة، معربا عن أمله في أن يجتمع مرة أخرى مع الرئيس البولندي خلال العام القادم على أبعد تقدير.ويذكر أن بولندا عضو في "لجنة الدول المحايدة للإشراف"، وهي هيئة أنشئت في عام 1953 للمساعدة على دعم اتفاقية هدنة الحرب الكورية، وهي أيضا عضو غير دائم حاليا في مجلس الأمن الدولي.