كوريا والدنمارك تتفقان على تعزيز التعاون القائم على النمو الأخضر

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" الذي يقوم حاليا بزيارة لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات قمة مع رئيسة وزراء الدنمارك "مته فريدريكسن" أمس الاثنين وتبادل معها الآراء حول سبل تنمية التعاون في مجال المناخ وفي إحراز تقدم باتجاه تحسين الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وتعد هذه القمة الثانية من نوعها التي تعقد بين رئيس كوري ورئيس وزراء دنماركي منذ إقامة القمة الأولى بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الدنماركي السابق "لارس لوكه راسموسن" في شهر أكتوبر من العام الماضي.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون لإنجاح أشغال قمة "الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030" التي تنعقد في دورتها الثانية بكوريا الجنوبية في العام القادم، ضمن الجهود المشتركة للتنمية علاقة الشراكة الاستراتيجية وتحالف النمو الأخضر القائمة بين البلدين منذ عام 2011.والجدير بالذكر أن الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030، تهدف إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات العامة، لتحقيق نمو أخضر وشامل.وتقاسم الزعيمان الكوري والدنماركي الآراء حول الدور الريادي الذي يلعبه تحالف النمو الأخضر بين كوريا الجنوبية والدنمارك في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة للنمو الأخضر.وأعربا عن أملهما في توسيع آفاق التعاون بين الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية التي تقودها الدنمارك والمعهد الدولي للنمو الأخضر الذي تقوده كوريا الجنوبية.وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية "فريدريكسن" إن الحكومة الدنماركية ستدعم الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية لإحراز السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.