سي إن إن: كوريا الشمالية تعد غواصة قادرة على إطلاق الصواريخ

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نشرت شبكة "سي إن إن" تقريرًا أمس الاثنين يقول إن كوريا الشمالية اقتربت من تشغيل غواصة قادرة على إطلاق الصواريخ.ونقلًا عن صور الأقمار الصناعية من معهد ميدلبري ومختبرات بلانت، قال التقرير إن بيونغ يانغ تبدو وكأنها تحرز تقدمًا في تجهيز سفينة في حوض السفن في "شينبو" على طول الساحل المركزي للبلاد.ونقل التقرير عن "جيفري لويس"، مدير برنامج شرق آسيا لمنع الانتشار النووي في معهد ميدلبري" قوله إن الشمال "نصب هيكلًا في حوض السفن الآمن لإخفاء الغواصة الجديدة".وأضاف "لويس" أن مثل هذه الخطوة تشير إلى إطلاق الغواصة أو أنه سيتم إطلاقها قريبًا.كما قال "ديف شمرلر"، وهو أحد كبار الباحثين في مركز "جيمس مارتن" لدراسات حظر الانتشار النووي، إن الصور الجديدة تظهر هيكلًا يحتوي على شبكة من الأعلى يمكن استخدامها في إخفاء الغواصات في الماء.وفي وقت سابق من شهر يوليو، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم "كيم جونغ أون" تفقد غواصة بنيت حديثًا، وأنه سيتم نشرها في البحر الشرقي.