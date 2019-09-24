ظهور الحالة الرابعة من حمى الخنازير الأفريقية في مزرعة في باجو

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فرضت وزارة الزراعة حظر تحرك لمدة 48 ساعة لمزارع الخنازير ومصانع الأعلاف والمجازر الواقعة في مقاطعة كيونغ كي ومقاطعة إنتشون ومقاطعة كانغ وون، ابتداءً من الساعة 7:30 مساء أمس الاثنين.وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم الإبلاغ عن حالة رابعة لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة في "باجو" على بعد أقل من 7 كم من الحالة الأولى.وقد أرسلت الوزارة مسؤولي الحجر الصحي لفرض قيود على حركة البشر والماشية والمركبات، وتنفيذ إجراءات التطهير الطارئة.كما قامت السلطات بإعدام الخنازير في دائرة نصف قطرها 3 كم من المزرعة، وبلغ عدد الخنازير التي تم إعدامها نحو 2300 خنزير.ومع تأكيد الحالة الرابعة بعد أسبوع واحد فقط من ظهور الحالة الأولى، يتزايد القلق من احتمال انتشار المرض الحيواني شديد العدوى على مستوى البلاد.ويبدو أن الفيروس يواصل الانتشار على الرغم من الجهود التي يبذلها أصحاب المزارع لحماية الخنازير بمختلف الإجراءات، مثل إنشاء الأسوار لإبعاد الخنازير البرية المصابة بالمرض، والتخلص من بقايا الطعام.ويأتي تفشي المرض الحيواني في كوريا الجنوبية بعد نحو 4 أشهر من ظهوره في كوريا الشمالية.