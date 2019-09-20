مون يقترح تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام عالمية

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أكد الرئيس "مون جيه إين" من جديد على أن كوريا الجنوبية ستضمن أمن كوريا الشمالية، واقترح تحويل المنطقة منزوعة السلاح التي تقسم الكوريتين إلى منطقة سلام دولية.جاء ذلك في خطابه أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، حيث كشف الرئيس الكوري الجنوبي عن ثلاثة مبادئ تتمسك بها حكومته بحزم في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية، موضحا أن المبدأ الأول هو "عدم السماح مطلقًا لاندلاع حرب"، مشددًا على ضرورة وضع حد لاتفاقية الهدنة التي أبرمت في عام 1953 وتحقيق نهاية كاملة للحرب الكورية.وأضاف "مون" أنه بموجب مبدأ "الضمان الأمني المتبادل"، ستضمن كوريا الجنوبية أمن كوريا الشمالية، وأعرب عن أمله في أن تفعل كوريا الشمالية الشيء نفسه بالنسبة لكوريا الجنوبية. كما أكد على مبدأ "الرخاء المشترك"، قائلاً إن اقتصاد السلام الذي تشارك فيه الكوريتان سيعزز السلام في شبه الجزيرة الكورية وسيساهم أيضًا في التنمية الاقتصادية في شرق آسيا وفي كل العالم. وبناءً على هذه المبادئ، اقترح الرئيس فكرة تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية. وأضاف أنه بمجرد إقرار السلام بين الكوريتين، سيعمل مع كوريا الشمالية على إدراج المنطقة منزوعة السلاح كموقع تراث عالمي لليونسكو.